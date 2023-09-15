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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:12

В Рыбинске закроют проезд по улице Крестовой

Ограничение будет действовать лишь одну ночь
Полина Вачнадзе
В Рыбинске на одну ночь зароют движение на улице Крестовой.

В Рыбинске на одну ночь зароют движение на улице Крестовой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рыбинске на одну ночь зароют движение на улице Крестовой. Ограничение будет действовать на участке от улицы Пушкина до улицы Бородулина.

- Участок улицы Крестовой перекроют с 23:00 16 сентября до 05:30 17 сентября, - сообщили в администрации города. – Просим учитывать данное обстоятельство при планировании поездок.

На четыре дня, с 30 сентября по 4 октября, полностью закроют для проезда Волжский мост в Рыбинске.

Ремонт улицы Вокзальной в Рыбинске пообещали завершить до конца октября.