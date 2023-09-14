Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда на четыре дня

Волжский мост в Рыбинске на четыре дня закроют для движения транспорта. Фото: Администрация Рыбинска

Волжский мост в Рыбинске на четыре дня закроют для движения транспорта. Перекроют путепровод в ночь с 29 на 30 сентября, а откроют в 5 утра 4 октября.

Подрядчик зальет бетон на пятом и шестом пролетных строениях. Потом материал будет набирать прочность.

- На это время необходимо устранить нагрузку на бетон во избежание появления микротрещин, которые опасны для мостового бетона и впоследствии могут привести к его разрушению, - пояснил начальник управления строительства Рыбинска Владимир Бердников.

На пролетах, которые уже забетонировали, идет нанесение гидроизоляционного слоя. Потом компания «ЕКС» приступит к укладке первого слоя асфальта.

На время перекрытия моста изменится расписание и схема движения общественного транспорта, который ездит в заволжском направлении и в районе Соборной площади. Будет открыта перехватывающая парковка на Арефинском тракте.

Следующее полное перекрытие Волжского моста запланировано на конец ноября.