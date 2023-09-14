В Рыбинске начался ремонт улицы Вокзальной, который планирую закончить до конца октября. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начался ремонт улицы Вокзальной. По словам главы города Дмитрия Рудакова, работы должны завершиться до конца октября.

- Этой дорогой ежедневно пользуются десятки жителей Скомороховой горы и не только – въезд в микрорайон, подъезд к железнодорожной больнице. Обращений по поводу ремонта было много. Сейчас, благодаря возможности проводить ремонт в счет финансирования будущего года, мы сможем привести ее в порядок, - сказал градоначальник.

На приведение улицы в порядок выделено 15,5 миллионов рублей. Подрядчик должен не только капитально отремонтировать проезжую часть, но и вымостить плиткой тротуары, заменить ограждения и бордюры, обустроить места для парковки.

Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда на четыре дня.