В Ярославской области арестован мужчина, кинувший взрывное устройство в дом

Житель Ярославской области, обвиняемый в покушении на убийство нескольких человек, арестован на два месяца. ФОТО: пресс-служба Большесельского районного суда

47-летний житель Ярославской области, кинувший гранату в жилой дом, в котором находились люди, отправится в СИЗО на два месяца. Такое решение вчера, 4 сентября, принял суд.

- Ранее мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Взрыв в доме села Никульское Большесельского района прогремел в субботу, 2 сентября. Как сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, в комнатах находилось несколько человек – супруга обвиняемого, с которой он находился в бракоразводном процессе, глава Вареговского поселения Федор Новиков и настоятель Крестовоздвиженского храма отец Дмитрий. По каким причинам к их ногам прилетело взрывное устройство, сейчас устанавливает следствие.

Два человека – Федор Новиков и отец Дмитрий сейчас находятся в больнице имени Соловьева. Их навести глава региона Михаил Евраев.

- Они получили осколочные ранения после взрыва гранаты. Конфликт бытовой, люди пострадали случайно. Подозреваемый задержан и передан правоохранительным органам.

Оба чувствуют себя уже нормально, настроение бодрое. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения домой, - написал в своем телеграм-канале губернатор.

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