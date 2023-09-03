Житель Ярославской области устроил взрыв в частном доме

В Ярославской области при взрыве в частном доме пострадали три человека Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

В деревне Никульское Большесельского района в одном из частных домов вчера, 2 сентября, произошла ссора, которая привела к тяжелым последствиям. 47-летний местный житель устроил взрыв. Пострадали три человека – женщина и двое мужчин. Все они находятся в больнице.

Незамедлительно был введен план «Перехват», во время которого сотрудники полиции Тутаевского района по горячим следам задержали 47-летнего мужчину. Скоро ему предъявят обвинение.

- В настоящее время сотрудниками следственного управления производятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.