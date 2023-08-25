Житель Ивановской области вспомнил старые обиды и пытался ночью сжечь бывших соседей

Ночного поджигателя из Кинешмы сняли камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. Скриншот с видео, СКР по Ивановской области

В Кинешме Ивановской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Старые обиды чуть было не стали причиной гибели множества людей в ночном пожаре.

В ночь с 23 на 24 августа 59-летний мужчина пришел в подъезд двухэтажного дома, в котором он раньше жил, облил горючим лестничную площадку, лестницу и перекрытия, а после поджег их. Деревянные конструкции быстро загорелись, но, к счастью, и очень быстро потухло. Правда, поджигатель этого не увидел – он сбежал с места преступления.

И сбежал далеко. Задержали подозреваемого в Чувашской Республике. В ближайшее время его доставят в Ивановскую область, где с ним будут работать уже местные следователи. Но мотивы преступления уже известны.

- До 2016 года мужчина жил в этом доме и имел конфликты с жильцами, - рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Следователями уже проведен осмотр места происшествия и назначены судебные экспертизы.

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