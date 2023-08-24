В Ярославле с Московского проспекта на улицу Попова будет ходить автобус

В Ярославле с 9 сентября от Московского проспекта до улицы Попова будет ходить автобус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле с 9 сентября от Московского проспекта до улицы Попова будет ходить автобус. Новый маршрут пришлось разработать для удобства жителей Фрунзенского района, которые остались без своей поликлиники и вынуждены ездить за медпомощью в клиники на улице Попова и на улице Ньютона.

- Запускаем с 9 сентября отдельный маршрут с интервалом 20-25 минут. Транспорт будет работать до 23 часов, - сказал глава региона Михаил Евраев.

Поликлинику №1 на Московском проспекте закрыли 15 июля из-за аварийного состояния здания, в котором она находилась. Пациентов распределили по поликлиникам №2 и №3. Нагрузка на медучреждения резко возросла. По этой причине было принято решение продлить время работы врачей до 22:00 и запустить новый автобусный маршрут.

Также губернатор Ярославской области Михаил Евраев и мэр Ярославля Артем Молчанов приняли решение о строительстве двух поликлиник в городе.