Во Фрунзенском районе Ярославля построят две поликлиники

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал жителям Фрунзенского района две поликлиники. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал жителям Фрунзенского района две поликлиники. После закрытия аварийного здания на Московском проспекте, в районе сложилась трудная ситуация с получением жителями медпомощи. Пациентов распределили в поликлиники №2 на улице Ньютона и №3 на улице Попова. В итоге нагрузка на каждое медучреждения увеличилась на 40%, а в поликлинике на Ньютона катастрофически не хватает оборудования для проведения обследований.

- Получается, что сейчас в районе, кроме одной закрытой поликлиники, есть и одна неполноценная. Нужно решить оба вопроса. Поэтому принято решение о переводе их в новые здания. Чтобы сделать это как можно скорее, поищем в районе помещения для покупки. Если подходящих вариантов в ближайшее время не найдется, будем строить два новых быстровозводимых здания и вводить их в эксплуатацию не позже чем через год, - сказал Михаил Евраев.

Чтобы распределить нагрузку, в поликлинике на Попова с 13-и до 19-и увеличили число принимающих врачей. Также принято решение продлить время работы поликлиник №2 и №3 до 22:00. На новый режим работы они перейдут с 1 сентября. Вечерняя работа медиков будет оплачиваться дополнительно. Также продлят режим работы транспорта, а чтобы пациентам с Московского проспекта было удобнее добираться до улицы Попова, с 9 сентября запустят дополнительный маршрут.