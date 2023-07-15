В Ярославле здание поликлиники на Московском проспекте признали аварийным и закрыли

С 15 июля пациентов поликлиники №1будут принимать в поликлинике №3. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 июля пациентов поликлиники №1, которая находится на Московском проспекте, 43/10, будут принимать в поликлинике №3 по адресу улица Попова,24.

- По результатам инженерного обследования конструкций здание на Московском проспекте признано аварийным, продолжать оказывать в нем медицинскую помощь запрещено, - пояснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Все терапевтические участки, а также диагностическая база переезжают на улицу Попова. Пациенты, у которых возникнут вопросы, могут обратиться по телефону 28-40-30.

В департаменте предупредили, что в связи с экстренностью ситуации, в первое время возможны организационные проблемы, и попросили пациентов набраться терпения.