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НовостиПроисшествия18 августа 2023 11:44

Жительницу Ярославля будут судить за покушение на убийство 4-летней дочери

В истории о падении ребенка с 5-го этажа дома на улице Клубной в Ярославле появились новые подробности
Полина Вачнадзе
По версии следствия, жительница Ярославля выбросила из окна пятого этажа свою маленькую дочь.

По версии следствия, жительница Ярославля выбросила из окна пятого этажа свою маленькую дочь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

41-летнюю жительницу Ярославля будут судить за покушение на убийство 4-летней дочери.

В апреле девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Клубной. Все приняли случившееся за несчастный случай, хотя многих удивило и открытое ранней весной окно, и равнодушное отношение женщины к собственному ребенку: когда дочка плакала от боли, лежа под окнами многоэтажки, мать даже не сразу спустилась вниз.

В тяжелом состоянии малышку увезли в больницу. Благодаря прохожим, которые вовремя увидели лежащего ребенка и сразу вызвали «скорую», и квалифицированной помощи врачей, девочка выжила.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Но в ходе следственных действий обвиняемая сообщила, что умышленно пыталась убить свою малолетнюю дочь, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Семью, в которой жила 4-летняя кроха и ее 10-летняя сестра, соседи называют маргинальной. Мать девочек состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, пьянки в квартире – явление регулярное. За несколько дней до падения ребенка с высоты, обеих сестер забрали от пьяной матери и поместили в социально-реабилитационный центр. Но потом органы опеки решили передать девочек отцу – так они снова вернулись домой. И это возвращение чуть не стоило младшей жизни.