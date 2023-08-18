По версии следствия, жительница Ярославля выбросила из окна пятого этажа свою маленькую дочь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

41-летнюю жительницу Ярославля будут судить за покушение на убийство 4-летней дочери.

В апреле девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Клубной. Все приняли случившееся за несчастный случай, хотя многих удивило и открытое ранней весной окно, и равнодушное отношение женщины к собственному ребенку: когда дочка плакала от боли, лежа под окнами многоэтажки, мать даже не сразу спустилась вниз.

В тяжелом состоянии малышку увезли в больницу. Благодаря прохожим, которые вовремя увидели лежащего ребенка и сразу вызвали «скорую», и квалифицированной помощи врачей, девочка выжила.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Но в ходе следственных действий обвиняемая сообщила, что умышленно пыталась убить свою малолетнюю дочь, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Семью, в которой жила 4-летняя кроха и ее 10-летняя сестра, соседи называют маргинальной. Мать девочек состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, пьянки в квартире – явление регулярное. За несколько дней до падения ребенка с высоты, обеих сестер забрали от пьяной матери и поместили в социально-реабилитационный центр. Но потом органы опеки решили передать девочек отцу – так они снова вернулись домой. И это возвращение чуть не стоило младшей жизни.