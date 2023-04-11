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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 7:26

В Ярославле из квартиры на пятом этаже выпала 4-летняя девочка

Несчастный случай произошел на улице Клубной
Полина Вачнадзе
В Ярославле из окна выпала 5-летняя девочка.

В Ярославле из окна выпала 5-летняя девочка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 11 апреля на улице Клубной в Заволжском районе Ярославля произошел несчастный случай. С балкона квартиры на пятом этаже выпал 4-летний ребенок.

- Когда «скорая» забирала, девочка была в сознании, - говорят очевидцы.

Сейчас малышка находится в больнице в тяжелом состоянии. Следователи СКР по Ярославской области организовали проверку.

- Выясняются все обстоятельства случившегося. Будет дана оценка действиям лиц, отвечающим за безопасность ребенка, - уточнили в ведомстве.

С семьей, в которой воспитываются две дочери 4 и 10 лет, сейчас работает полиция. Мать детей состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Известно, что несколько дней назад обеих девочек забрали от пьяной матери и поселили в социально-реабилитационный центр.

- Впоследствии органами опеки и попечительства детей передали отцу. Мать была привлечена сотрудниками ПДН к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Работой органов опеки заинтересовались в прокуратуре.

- В ходе проверки будет дана оценка законности действий родителей ребенка, а также органов системы профилактики, включая органы опеки и попечительства, - сообщили в ведомстве.