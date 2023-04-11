Вернули из реабилитационного центра домой: стали известны подробности жизни девочки, упавшей с балкона 5 этажа в Ярославле

Девочку совсем недавно вернули из реабилитационного центра домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 11 апреля в многоэтажке на улице Клубной в Ярославле произошел несчастный случай. 4-летняя девочка выпала с балкона квартиры на пятом этаже. Несмотря на травмы, ребенок, по словам очевидцев, был в сознании. Малышка плакала, когда ее увозила скорая помощь.

Сейчас врачи делают все, чтобы сохранить здоровье и жизнь девочки. Но состояние ее остается тяжелым.

А с семьей сейчас работают правоохранительные органы: и полиция, и следственный комитет, и прокуратура. Уже выяснили некоторые подробности жизни 4-летней малышки и ее 10-летней сестры.

Мать детей, 40-летняя пьющая женщина, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

- Несколько дней назад сотрудниками полиции было выявлено, что женщина, присматривая за детьми, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девочки были помещены в социально-реабилитационный центр. Впоследствии органами опеки и попечительства переданы отцу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Мать привлечена к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Законность действий органов системы профилактики, опеки и попечительства сейчас проверяет прокуратура.