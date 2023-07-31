В Ярославле заключен под стражу экс-глава фонда капитального ремонта

Роман Гайнутдинов заключен под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД Ярославской области Роман Гайнутдинов по решению суда заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, присвоении имущества по предварительному сговору и злоупотреблении полномочиями.

- По данным следствия, в 2022 году 51-летний бывший директор Фонда вступил в сговор со своей 42-летней подчиненной. Он совершил преступления против собственности и интересов службы в коммерческих и иных организациях на сумму более 41 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

О возбуждении уголовного дела, связанного с деятельность Фонда капремонта, стало известно в апреле этого года. Ущерб, считают правоохранительные органы, составил порядка 30 миллионов рублей. Подозреваемой проходит бывший замдиректора Фонда Ольга Исайчева, которая сейчас находится на территории Армении. Женщине заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.