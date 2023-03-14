Подрядчиков, выполнявших капремонт домов в Ярославле, подозревают в хищении 30 миллионов рублей

Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам качества выполнения капремонта домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Ярославской области, региональные УМВД и УФСБ выявили хищения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

- Установлены факты невыполнения подрядными организациями ряда оплаченных работ по договорам, заключенным с Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. Это повлекло причинение ущерба фонду и жителям региона на общую сумму около 30 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, сообщает прокуратура, были выявлены нарушения при проведении конкурсных процедур. Условия, при которых проводились конкурсы, не позволили принять в них участие ряду организаций, но при этом обеспечили победу аффилированных подрядчиков.

По результатам проверки региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Следственные действия, в том числе и обыски, проходят в Ярославле, Москве, Волгограде, Нижнем Новгороде. Идут проверки и в Региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

Помимо этого прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам качества выполнения капремонта домов. Оставить свою жалобу можно по номеру 8-910-816-63-33.