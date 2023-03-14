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НовостиПроисшествия14 марта 2023 13:37

Подрядчиков, выполнявших капремонт домов в Ярославле, подозревают в хищении 30 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Полина Вачнадзе
Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам качества выполнения капремонта домов.

Прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам качества выполнения капремонта домов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Ярославской области, региональные УМВД и УФСБ выявили хищения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

- Установлены факты невыполнения подрядными организациями ряда оплаченных работ по договорам, заключенным с Региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. Это повлекло причинение ущерба фонду и жителям региона на общую сумму около 30 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, сообщает прокуратура, были выявлены нарушения при проведении конкурсных процедур. Условия, при которых проводились конкурсы, не позволили принять в них участие ряду организаций, но при этом обеспечили победу аффилированных подрядчиков.

По результатам проверки региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Следственные действия, в том числе и обыски, проходят в Ярославле, Москве, Волгограде, Нижнем Новгороде. Идут проверки и в Региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

Помимо этого прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам качества выполнения капремонта домов. Оставить свою жалобу можно по номеру 8-910-816-63-33.