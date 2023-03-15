В Ярославской области выявили факты мошенничества при замене лифтов

Компания получила деньги за ремонт лифтов, который не проводился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки по факту мошенничества при проведении капитального ремонта домов Ярославля. Общий ущерб составил около 30 миллионов рублей, из них 26 миллионов были похищены при ремонте лифтов.

Во время проверочных мероприятий было установлено, что в 2021 году Региональный фонд содействия капитальному ремонту МКД провел электронный аукцион. По его результатам с организацией, юридически расположенной в Нижнем Новгороде, был заключен контракт на проведение капитального ремонта лифтов в домах Ярославля, Переславля, Ростова, Тутаева и Рыбинска. Стоит отметить, что данная компания была единственным участником проведенного аукциона.

- Но работы по обследованию лифтового оборудования не выполнялись. С целью создания видимости исполнения условий контракта, лицом из числа сотрудников коммерческой организации было предоставлены заведомо ложные сведения о фактическом выполнении работы, которые оплачены Фондом в сумме более 26 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, проходят обыски, в том числе, и в Фонде. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.