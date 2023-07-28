Прокуратура передала в суд дело о ДТП в Рыбинске, в котором погибли братья 8 и 10 лет

Дело водителя, насмерть сбившего двух детей в Рыбинске, направлено в суд. ФОТО: группа "Это случилось в Рыбинске" ВКонтакте

В суде Рыбинска скоро начнется рассмотрение уголовного дела о ДТП, в котором погибли двое мальчиков 8 и 10 лет. В апреле пьяный лихач на «Форде» не справился с управлением машины и вылетел на тротуар Волжской набережной. В это время там на велосипеде и самокате ехали двоюродные братья 8 и 10 лет, мама одного из них шла чуть позади.

Под колесами иномарки оказались оба мальчишки. Увидев, что он натворил, водитель скрылся с места ДТП. За ним погнались очевидцы – мужчину задержали недалеко от места трагедии, на стадионе, и вызвали туда полицию. Водитель оказался 29-летним местным жителем, отцом двоих детей.

Братьев, к сожалению, спасти не удалось: 8-летний мальчик скончался сразу, 10-летний – в машине скорой помощи по пути в больницу.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения». Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его машину наложен арест, - сказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ход расследования взял под свой контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.