Водитель, насмерть сбивший мальчиков на набережной в Рыбинске, оказался отцом двоих детей

Рыбинец, сбивший двух мальчиков, сам воспитывает двоих детей. ФОТО: SHOT

Стали известны новые подробности страшного ДТП, которое произошло вчера, 9 апреля, на Волжской набережной Рыбинска Ярославской области. 29-летний водитель, насмерть сбивший на тротуаре двоих мальчишек 8 и 9 лет, сам оказался отцом двоих детей. Мужчина, как показала экспертиза, сел за руль пьяным.

Трагедия произошла в 20:20 на Волжской набережной. Мальчики в сопровождении взрослых ехали по тротуару - один на самокате, второй на велосипеде. 29-летний местный житель Иван О. не справился с управлением своего "Форда", вылетел на пешеходную зову и сбил ребят. Сообразив, что произошло, мужчина скрылся с места аварии.

Один мальчик скончался сразу же, второго с тяжелом состоянии доставили в больницу, но не спасли. Ребенок скончался в реанимации.

Долго скрываться виновнику ДТП не удалось - очевидцы устроили погоню и остановили мужчину недалек от стадиона. Потом туда приехали сотрудники полиции.

Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места и совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Прокуратура Ярославской области взяла ход расследования дела под свой контроль.

А рыбинцы тем временем высказывают свои претензии в адрес местной администрации:

- На этом месте постоянно ДТП.

- Если там постоянно ДТП, почему тротуар не огорожен?

- Ведь уже обращались в администрации. Они не видели, что там опасное место и его надо было уже давно хоть чем-нибудь огородить? Вот и случилось. Соболезнование матери… горе какое.