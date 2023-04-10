Жителю Рыбинска, сбившему двоих детей, готовятся предъявить обвинение

Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю, сбившему двоих детей. ФОТО: группа "Это случилось в Рыбинске" ВКонтакте

В ближайшее время 29-летнему жителю Рыбинска, который насмерть сбил двух мальчиков на Волжской набережной, будет предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. Также решается вопрос о заключении водителя под стражу.

ДТП, в котором погибли дети 8 и 10 лет (ранее сообщалось, что мальчику 9 лет), произошло вечером 9 апреля. Дети ехали на велосипеде и самокате про тротуару.

- Подозреваемый, двигаясь на своем автомобиле в состоянии алкогольного опьянения по проезжей части по улице Волжская набережная Рыбинска, не принял мер к снижению скорости, в результате чего не справился с управлением, допустил съезд на тротуар, где совершил наезд на двух малолетних мальчиков 8-ми и 10-ти лет, которые двигались по тротуару в попутном направлении. Подозреваемый, не оказав помощи потерпевшим, скрылся с места происшествия, впоследствии был задержан очевидцами, - сообщили в ведомстве.

Мальчик 8 лет скончался сразу, 10-летний ребенок умер через непродолжительное время.

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