На набережной Рыбинска иномарка насмерть сбила двух мальчиков

Водитель сбил детей и поехал дальше. ФОТО: группа "Это случилось в Рыбинске" ВКонтакте

На набережной Рыбинска, сегодня, 9 апреля, примерно в 20 часов около дома №209 произошла страшная трагедия. Автомобиль «Форд», за рулем которого находился нетрезвый 29-летний водитель, сбил двух мальчиков 8 и 9 лет, а после этого мужчина скрылся с места ДТП.

Выжить не удалось обоим детям – 9-летний ребенок погиб на месте аварии, а 8-летний скончался в больнице. Скорей всего, они не были родственниками.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что водителя позже задержали очевидцы произошедшего, сейчас с ним работает полиция.

Местные жители пишут в соцсетях, что дети шли вместе с женщиной, по всей видимости, она была мамой одного из них, вдруг нетрезвый водитель на иномарке вылетел на тротуар, сбил мальчиков и поехал дальше, его догнали мотоциклисты.

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход этого уголовного дела Фото: Прокуратура Ярославской области

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места и совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - На место происшествия выехали наиболее опытные следователи и криминалисты. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура региона поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по этому смертельному ДТП.