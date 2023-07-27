В Ярославском фонде капремонта вновь сменился руководитель

В Региональном фонде содействия капремонту МКД Ярославской области сменился уже третий руководитель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Региональном фонде содействия капремонту МКД Ярославской области сменился уже третий руководитель за последние несколько месяцев. Исполняющим обязанности директора назначен Алексей Григорьев. К работе он приступил 11 июля.

С 2019 года Фондом руководил Роман Гайнутдинов. Но в марте этого года он ушел с поста в связи со скандалом, связанным с уголовным делом о мошенничестве. Ущерб от мошенничества при проведении капитального ремонта составил порядка 30 миллионов рублей.

После Романа Гайнутдинова фонд капремонта с приставкой и.о. возглавил Дмитрий Сухой, его на посту сменила Елена Козлова. Пришел июль, а с ним и новое назначение.

Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается. Подозреваемая – 42-летняя Ольга Исайчева, бывший заместитель директора Регионального фонда. По данным следствия, сейчас она скрывается на территории Армении. Женщине заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.