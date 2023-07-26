Ярославские следователи разбираются в уголовном деле, связанном с мошенничеством при проведении капремонта в многоэтажках Фото: СУ СКР по Ярославской области

Ярославскими следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В 2021 году Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов провел электронный аукцион для того, чтобы заключить контракт с организациями, который будут заниматься ремонтами лифтов в многоэтажках, расположенных в Ярославле, Переславле, Ростове, Тутаеве и Рыбинске.

В аукционе приняла участие только одна организация, которая юридически располагалась в Нижнем Новгороде. Региональный фонд заключи с ней контракт на ремонт лифтов, однако, позже выяснилось, что никаких работ не ведется.

- С целью создания видимости исполнения условий контракта, лицом из числа сотрудников коммерческой организации были предоставлены заведомо ложные сведения о фактическом выполнении работ, которые оплачены Фондом в сумме более 26 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Подозреваемой в совершении преступления была признана 42-летний экс-заместитель директора Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, которая скрылась от следствия на территории Республики Армения.

Следователь заочно предъявил злоумышленнице обвинение. Судом также заочно избрана мера пресечения для женщины в виде заключения под стражу. Сейчас решается вопрос о возвращении 42-летней подозреваемой обратно в Россию.