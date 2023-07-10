Бывший депутат муниципалитета Ярославля обжалует обвинительный приговор

Алексей Таганов обжалует обвинительный приговор суда. ФОТО: Ярославский областной суд

Бывший депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов, признанный виновным в мошенничестве в крупном размере, обжалует приговор Кировского районного суда.

20 июня Алексея Таганова приговорили к 4-м годам принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы. По версии следствия, которая подтвердилась в суде, с ноября 2017 года по июнь 2020-го депутат представлял в муниципалитет ложные сведения о выплатах своим помощникам. В итоге ущерб бюджету Ярославля составил 660 тысяч рублей.

Алексей Таганов с самого начала следствия свою вину не признавал. По его словам, в такой ситуации, как он может оказаться любой депутат муниципалитета.

Апелляционная жалоба бывшего депутата поступила на рассмотрение 5 июля. В ближайшие дни она будет передана в Ярославский областной суд.