В Ярославле началось рассмотрение уголовного дела экс депутата муниципалитета Алексея Таганова

Алексею Таганову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере. ФОТО: пресс-служба Ярославского областного суда

В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего депутата муниципалитета города Алексея Таганова. Ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере.

- По версии следствия, с ноября 2017-го по июнь 2020 года подсудимый представил в муниципалитет расписки о выплате поощрений своим помощникам, содержащие заведомо ложные сведения о размере выплаченного поощрения, а также о проделанной помощниками работе по оказанию содействия ему, как депутату, в осуществлении депутатских полномочий. Тем самым было совершено хищение денежных средств в размере более 660 тысяч рублей. Муниципалитету Ярославля, как главному распорядителю бюджетных средств, был причинен ущерб, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Бывший депутат свою вину в полном объеме не признает. По словам защитника Алексея Таганова, все средства расходовались надлежащим образом и состава преступления в действиях обвиняемого нет.

- Свою вину не признаю. В такой ситуации, в которой оказался я, может оказаться любой депутат муниципалитета, - сказал Таганов. – После таких скандалов не особо есть желание заниматься общественной деятельностью. Это сказывается не только на мне, но и на моей семье.