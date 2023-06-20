В Ярославле экс-депутат муниципалитета признан виновным в мошенничестве в крупном размере Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле экс-депутат депутат муниципалитета признан виновным в мошенничестве в крупном размере.

С ноября 2017 по июнь 2020 года он предоставлял в муниципалитет расписки о выплате поощрений своим помощникам из бюджетных денег, содержащие заведомо ложную сумму поощрения, а также ложную информацию о проделанной его помощниками работе. Во время этих махинаций экс-депутат похитил более 660 тысяч рублей, причинив ущерб муниципальному бюджету.

- Преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. Приговором Кировского районного суда города Ярославля подсудимый признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, назначенное наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами сроком 4 года с удержанием 15% заработной платы в доход государства, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.