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НовостиПроисшествия20 июня 2023 14:21

В Ярославле экс-депутат муниципалитета признан виновным в мошенничестве в крупном размере

Он присвоил себе 660 тысяч рублей из бюджетных денег
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле экс-депутат муниципалитета признан виновным в мошенничестве в крупном размере

В Ярославле экс-депутат муниципалитета признан виновным в мошенничестве в крупном размере

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле экс-депутат депутат муниципалитета признан виновным в мошенничестве в крупном размере.

С ноября 2017 по июнь 2020 года он предоставлял в муниципалитет расписки о выплате поощрений своим помощникам из бюджетных денег, содержащие заведомо ложную сумму поощрения, а также ложную информацию о проделанной его помощниками работе. Во время этих махинаций экс-депутат похитил более 660 тысяч рублей, причинив ущерб муниципальному бюджету.

- Преступная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. Приговором Кировского районного суда города Ярославля подсудимый признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, назначенное наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами сроком 4 года с удержанием 15% заработной платы в доход государства, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.