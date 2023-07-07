Ярославские водители пройдут аттестацию по культуре поведения

В последнее время от ярославцев поступает немало жалоб на поведение водителей автобусов. Фото: Полина Вачнадзе

В последнее время от ярославцев поступает немало жалоб на поведение водителей автобусов. Они не знают своих маршрутов, хамят пассажирам, игнорируют остановки. В мэрии города, региональном департаменте транспорта и ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» решили с этим бороться.

- Планируется дополнительное обучение водителей общественного транспорта, проведение аттестации по соблюдению социальных норм и культуры поведения, усиление контроля за выпуском транспорта на маршруты и проработка решений для увеличения штата сотрудников компаний, - сообщили в мэрии Ярославля.

За примерами ненормального поведения водителей далеко ходить не надо. 1 июля водитель автобуса №57 вышел из кабины, чтобы покурить и узнать, куда ему ехать дальше. А 6 июля отличился водитель 178-го маршрута.