В Ярославле водитель автобуса остановился на полпути, чтобы покурить и узнать маршрут

В Ярославле водитель автобуса вышел покурить и узнать свой дальнейший маршрут. ФОТО: группа "Свободный Ярославль 2:0" ВКонтакте

Ярославцы возмущены поведением водителя автобуса №57. Прервав поездку, мужчина вышел из кабины на улицу, чтобы покурить и узнать, куда ему ехать дальше.

- У нас навигация по звонку что ли? - кричат водителю пассажиры.

- Да, - спокойно отвечает он.

Пассажиры сделали фото и сняли на видео курящего водителя, кадры выложили в группе "Свободный Ярославль 2:0". И оказалось, что проблема начала приобретать массовый характер.

- То спрашивают у пассажиров, где на проспекте Ленина поворачивать, что 56-й на Волковской площади снова в центр разворачивается. Пусть сперва экзаменом карту города сдают, а уж затем на маршрут выходят, - пишет Александр М.

- Водители автобусов №33 не знают маршрут. Ездят по своему. И это происходит каждый день. То кружат от Красной до площади Волкова, не знают где повернуть. То вместо поворота на проспект Октября едут по Советской улице. Многие водители просто спрашивают, куда им дальше ехать у пассажиров. Это безобразие, почему люди должны опаздывать на работу. Водитель автобуса №53 в праздник Курбан-байрам даже не сообщил об изменении маршрута. Просто поехал по Советской улице, - рассказывает подписчик группы.

Ярославцы просят департамент транспорта региона обратить внимание на поведение водителей и как-то решить вопрос с их незнанием маршрутов.