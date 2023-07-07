«Как вы мне все надоели»: в Ярославле водитель автобуса отказался ехать в рейс и высадил пассажиров

В Ярославле водитель отказался ехать в рейс из-за пассажиров. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Водитель автобуса №178, по словам ярославцев, 6 июля решил устроить себе дополнительный выходной. Сначала, рассказывают пассажиры, мужчина им нахамил, а потом заявил, что никуда не поедет.

- Началось все с того, что вместо 9:40 автобус подъехал к платформе автовокзала в 09:42. Водителю сделали замечание. Затем пенсионерка спросила, как ей оплатить проезд. В ответ водитель сказал «Как вы мне все надоели. Я сейчас сделаю так, что вы никуда не поедете. Все, автобус сломан. Выходите». Он позвонил диспетчеру, сообщил о якобы поломке, - рассказывает в группе «Жесть Ярославль» пассажирка 178-го маршрута.

Также девушка добавила, что данный водитель с первого дня разговаривает с людьми грубо. И теперь, после такого нервного срыва, пассажиры опасаются с ним ездить.

- Понятно, откуда берутся такие частые поломки у новых автобусов, - сделала вывод жительница Ярославля.