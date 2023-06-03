Жители Тутаевского района жалуются на невыносимый запах от площадок, на которых сжигают кур

Жители Тутаевского района жалуются на дым и запах. ФОТО: группа "Подслушано Тутаев" ВКонтакте

Жители Тутаевского района жалуются на невыносимую вонь с площадок, на которых сжигают кур.

- Запах неприятный со стороны курятника, ветром несло до города, - пишут в группе "Подслушано Тутаев" ВКонтакте.

- В Константиновском дышать невозможно было.

- Вонь стоит ужасная! Ни окна не открыть, ни на балкон выйти.

Кур сжигают на птицефабрике "Романовское" в Фоминском Тутаевского района - 19 мая здесь был выявлен птичий грипп. Согласно указу губернатора Ярославской области, все поголовье птиц на предприятии и в радиусе 10 километров от него должно быть уничтожено. Сжигают кур на участке под открытым небом. Работы обещали завершить до 5 июня.

Многочисленные жалобы жителей района привлекли внимание следователе СКР по Ярославской области.

- В ходе мониторинга размещаемых в сети Интернет сведений была выявлена публикация о том, что в поселке Фоминское Тутаевского района осуществляется уничтожение птиц, что повлекло существенное изменение атмосферного фона на территории близлежащих населенных пунктов, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В целях установления всех обстоятельств произошедшего проводится процессуальная проверка.