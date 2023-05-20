На фабрике в Ярославской области выявлен птичий грипп. Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Ярославской области проводит проверку на птицефабрике "Романовская" в поселке Фоминское Тутаевского района.

- Проверка организована в связи с установлением высокопатогенного гриппа птиц у кур на территории птицефабрики, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Будет дана оценка исполнению требований законодательства о ветеринарии, о предотвращении распространения заболевания на территории Ярославской области.

На птицефабрике в Ярославской области, где выявили птичий грипп, проводятся проверки. Фото: Прокуратура Ярославской области

Ситуация поставлена прокурором области на контроль. Продукция птицефабрики сейчас в торговые точки не поставляется.

Птицефабрика "Романовская" является одним из крупнейших производителей птицеводческой продукции в России. По данным, опубликованным на сайте компании, здесь содержится около 600 тысяч взрослых птиц, общий объем производства куриных яиц - более 14,5 тысяч штук в месяц.

Опасен ли птичий грипп, из-за которого в нескольких районах Москвы уже ввели карантин, рассказал вирусолог.

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