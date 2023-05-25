У жителей Ярославской области из-за птичьего гриппа изымут домашнюю птицу

Птичий грипп на птицефабрике «Романовская» был выявлен на прошлой неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У жителей Тутаевского района, проживающих в радиусе 10 километров от птицефабрики «Романовская», изымут домашних птиц. Соответствующее изменение уже внесено в указ губернатора о введении в Ярославской области карантина по гриппу птиц.

- Вся домашняя птица, находящаяся в угрожаемой зоне на обоих берегах Волги подлежит изъятию с последующей компенсацией. Город Тутаев полностью входит в указанную зону, - сообщили в соцсетях главы области.

В радиусе 10 километров от очага гриппа, то есть, птицефабрики «Романовская» находятся следующие территории:

- Левобережное сельское поселение Тутаевского района в границах деревень Болотово, Гораздово, Григорьевское, Сухоногово, Дементьево, Березино, Прошево, Филинское, Ивановское, села Ратмирово, поселка Красный Бор;

- Артемьевское сельское поселение Тутаевского района в границах деревень Антифьево, Подлесное, Уварово, Погост, Безмино, Олешково, Клинцево;

- Чебаковское сельское поселение Тутаевского района в границах деревень Тамарово, Подольское, Михалево, поселка Чебаково;

- Некрасовское сельское поселение Ярославского района в границах деревень Кипелки, Некрасово, поселков Красный Волгарь, Красный Холм.

Птичий грипп на птицефабрике «Романовская» был выявлен на прошлой неделе. Сейчас на предприятии уничтожают кур и продукцию. Собственнику будет возмещен ущерб и за изъятых, и за уничтоженных птиц.

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