Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославле в День города

В Ярославле 27 мая будет дождливо, но тепло. Скриншот с сайта Центра "Фобос"

Синоптики рассказали о погоде в Ярославле завтра, 27 мая. По прогнозам специалистов Центра «Фобос», утром в субботу ожидается дождь, возможна гроза.

- Днем переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер северо-западный, - сообщили в Центре.

По данным ярославского ГУ МЧС, ветер может усиливаться до 11 метров в секунду.

О мероприятиях, которые пройдут в День города Ярославля, можно узнать здесь. О работе общественного транспорта читайте здесь.