Двое детей госпитализированы после ДТП в Рыбинске

Четыре человека пострадали в ДТП в Рыбинске. Фото: УМВД по Ярославской области

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении машин в Рыбинске. Авария произошла вечером 25 мая на пересечении улиц Софийская и Пархинская.

- Столкнулись «Мицубиси» и «Лада Калина», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Пассажиры иномарки, два мальчика 5 и 7 лет, госпитализированы в лечебное учреждение.

Водители автомобилей, 40-летняя женщина и 26-летний мужчина, нуждаются в амбулаторном лечении.

В Ростовском районе четыре человека попали в больницу после столкновения "Тойоты" и "Форда".

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