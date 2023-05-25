Четыре человека госпитализированы после ДТП в Ростовском районе

В Ростовском районе четыре человека получили травмы в ДТП. Фото: УМВД по Ярославской области

Утром 24 мая в Ростовском районе произошла авария: столкнулись «Тойота Камри» и «Форд Фокус».

Медицинская помощь понадобилась четырем участникам ДТП. Травмы получили 64-летний водитель «Форда» и пассажиры этого же автомобиля – 42-летняя женщина, 21-летний молодой человек и 19-летний парень.

- Все они госпитализированы с травмами в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ночью 24 мая в Ярославском районе сбили 15-летнего велосипедиста. Подросток скончался на месте ДТП.