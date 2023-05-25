Три человека погибли и шесть пострадали при столкновении автобуса и «КамАЗа» в Ивановской области

В аварии погибли водитель и два пассажира автобуса. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Ночью 24 мая в Тейковском районе Ивановской области произошло страшное ДТП. Водитель автобуса «Мерседес Спринтер», который вез семь пассажиров из Кинешмы в Москву, выехал на встречную полосу и врезался в «КамАз». От удара грузовик вылетел в кювет, а автобус опрокинулся.

От автобуса мало что осталось. ФОТО: УМВД по Ивановской области

По данным регионального УМВД, на месте столкновения погибли 54-летний водитель «Мерседеса», 44-летний пассажир-мужчина и пассажир-женщина, личность которой сейчас устанавливается.

«КамАЗ» после столкновения выехал в кювет. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Шесть человек получили травмы различной степени тяжести, четверым пострадавшим потребовалась госпитализация.

- Оба водители были трезвы, - уточнили в полиции. – Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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