Исполнять обязанности руководителя департамента туризма Ярославской области будет Ольга Габуева

Исполняющим обязанности директора департамента туризма Ярославской области назначена Ольга Габуева. Фото: Правительство Ярославской области

Исполняющим обязанности директора департамента туризма Ярославской области назначена Ольга Габуева. Об этом стало известно во время совещания губернатора региона с главами районов.

Ранее Ольга Габуева работала врио председателя комитета по туризму Северной Осетии и в фонде «ПосетиКавказ».

До 2023 года департамент туризма Ярославской области возглавляла Галина Крохмаль. В январе она ушла с этой должности и начала работу в новом проекте.

17 мая стало известно,ч то с поста главы Углича уходит Светлана Ставицкая. Чиновник пояснила, почему приняла такое решение.