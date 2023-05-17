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НовостиОбщество17 мая 2023 9:29

Исполнять обязанности руководителя департамента туризма Ярославской области будет Ольга Габуева

Ранее Ольга Габуева работала в комитете по туризму Северной Осетии
Полина Вачнадзе
Исполняющим обязанности директора департамента туризма Ярославской области назначена Ольга Габуева.

Исполняющим обязанности директора департамента туризма Ярославской области назначена Ольга Габуева.

Фото: Правительство Ярославской области

Исполняющим обязанности директора департамента туризма Ярославской области назначена Ольга Габуева. Об этом стало известно во время совещания губернатора региона с главами районов.

Ранее Ольга Габуева работала врио председателя комитета по туризму Северной Осетии и в фонде «ПосетиКавказ».

До 2023 года департамент туризма Ярославской области возглавляла Галина Крохмаль. В январе она ушла с этой должности и начала работу в новом проекте.

17 мая стало известно,ч то с поста главы Углича уходит Светлана Ставицкая. Чиновник пояснила, почему приняла такое решение.