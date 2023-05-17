Глава Углича ушла в отставку

Светлана Ставицкая покинула пост главы администрации городского поселения Углич. ФОТО: администрация Углича

Светлана Ставицкая покинула пост главы администрации городского поселения Углич. Свое решение об отставке чиновница назвала сложным, но чтобы не было домыслов, пояснила, по каким причинам его приняла.

- Мне сложно выдерживать напряженный рабочий ритм, и здоровье уже не то. И мне достаточно лет, чтобы принимать взвешенные и ответственные решения. Уход в отставку - одно из них, - говорит в своем обращении к угличанам уже бывшая глава администрации. – Я никуда не уезжаю, не бросаю город. Я продолжу помогать и работать на благо Углича, но уже в более комфортном для себя режиме.

Светлана Ставицкая поблагодарила за поддержку губернатора Ярославской области Михаила Евраева и вспомнила, что было сделано в Угличе за последние годы:

- Наш древний город по праву занял свое место в составе Золотого кольца России. Мы входили в федеральные и региональные программы и привлекали значительные федеральные деньги. Наш центр заиграл и получает тот облик, которого он достоин. Мы ремонтировали дороги, занимались благоустройством. Мы сообща работали, чтобы наш город развивался, становился еще красивее, комфортнее, безопаснее и удобнее.