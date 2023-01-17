Галина Крохмаль ушла с поста главы департамента туризма Ярославской области

Галина Крохмаль уходит с должности руководителя департамента туризма Ярославской области. ФОТО: страница Галина Крохмаль ВКонтакте

Галина Крохмаль уходит с должности руководителя департамента туризма Ярославской области. На этот пост она была назначена ровно год назад, 17 января 2022-го.

- Сегодня я завершаю значимый этап моей жизни, связанный с гослужбой. Я приняла такое решение, исходя из личных обстоятельств. Но остаюсь в сфере гостеприимства. В настоящее время планирую начать работу в новом проекте, который станет для меня серьезным вызовом, возможностью реализовать свои компетенции и дальше развиваться в профессиональном плане, - написала Галина Крохмаль на своей странице ВКонтакте 17 января.

Госпожа Крохмаль поблагодарила коллег, с которыми ей пришлось работать все это время, и отметила серьезное внимание, с которым губернатор региона Михаил Евраев и заместитель председателя правительства Максим Авдеев относятся к развитию туризма в области.