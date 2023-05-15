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НовостиПроисшествия15 мая 2023 13:06

В Ярославском районе погиб бывший руководитель «Яргорэлектротранса»

На Ильхама Худиева упала бетонная плита
Полина Вачнадзе
На Ильхама Худиева упала бетонная плита.

На Ильхама Худиева упала бетонная плита.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера, 14 мая, на заброшенном участке одной из деревень Ярославского района было обнаружено тело. Мужчину придавила бетонная плита перекрытия, которая упала во время демонтажа.

Личность погибшего установили – это 47-летний бывший руководитель АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

- По факту произошедшего организована проверка. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев возглавлял с 2016 по 2019 годы. В апреле 2019-го в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Свою вину руководитель АО признал, уголовное дело прекратили в связи с деятельным раскаянием подсудимого.