В Ярославском районе погиб бывший руководитель «Яргорэлектротранса»

На Ильхама Худиева упала бетонная плита. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера, 14 мая, на заброшенном участке одной из деревень Ярославского района было обнаружено тело. Мужчину придавила бетонная плита перекрытия, которая упала во время демонтажа.

Личность погибшего установили – это 47-летний бывший руководитель АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

- По факту произошедшего организована проверка. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев возглавлял с 2016 по 2019 годы. В апреле 2019-го в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Свою вину руководитель АО признал, уголовное дело прекратили в связи с деятельным раскаянием подсудимого.