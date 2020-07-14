2020-07-14T14:16:57+03:00
Общество

Уголовное дело бывшего главы «Яргорэлектроранса» закрыли во второй раз

Ильхама Худиева обвиняли в посредничестве во взяточничестве
Светлана Крутикова
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Красноперекопский районный суд вновь прекратил уголовное дело в отношении Ильхама ХудиеваКрасноперекопский районный суд вновь прекратил уголовное дело в отношении Ильхама ХудиеваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В отношении бывшего главы «Яргорэлектротранса» Ильхама Худиева, которого обвиняли в посредничестве во взяточничестве, прекратили уголовное преследование. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, по данным следствия, в 2018 году экс-глава «Яргорэлектротранса» передал бывшему заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов деньги от владельцев ларьков, которые хотели отсрочить их снос. Предприниматели передали Ильхаму Худиеву 40 и 20 тысяч рублей.

Свою вину бывший директор «Яргорэлектротранса» признал. В октябре 2019 года уголовное дело прекратили в связи с деятельным раскаянием. Однако ярославская прокуратура с таким решением не согласилась, и в декабре 2019-го апелляционный суд вернул дело на рассмотрение.

И вот вчера, 13 июля, Красноперекопский районный суд вновь прекратил уголовное дело в отношении Ильхама Худиева в связи с деятельным раскаянием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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