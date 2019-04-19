2019-04-19T15:45:42+03:00
Происшествия

На директора «Яргорэлектротранса» завели дело по коррупционной статье

Ильхама Худиева подозревают в посредничестве в передаче взяток
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ильхама Худиева подозревают в коррупционном преступлении.Ильхама Худиева подозревают в коррупционном преступлении.Фото: Мэрия Ярославля
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Следственный комитет России по Ярославской возбудил уголовное дело на директора акционерного общества «Яргорэлектротранс» Ильхама Худиева. Его подозревают в посредничестве передачи взятки по поручению взяткодателя. Причем, речь идет о двух эпизодах преступления.

По данным следствия, с мая по июль прошлого года директор «Яргорэлектротранса» передал бывшему заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов взятку в размере 40 тысяч рублей (из заранее оговоренной суммы в 50 тысяч) от 38-летнего предпринимателя, который таким образом хотел добиться отсрочки демонтажа своего нестационарного торгового павильона. А в июне того же года Худиев передал тому же чиновнику 20 тысяч рублей (из заранее оговоренной суммы в размере 40 тысяч рублей) от 58-летнего предпринимателя за аналогичные незаконные действия. Также уголовные дела заведены и на самих предпринимателей, которые передавали деньги.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

В СК отметили, что преступления были раскрыты оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Ярославской области и Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального УМВД России.

Напомним, 62-летний бывший заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов уже является фигурантом в рамках расследования ранее возбужденного дела. Ему инкриминируется семь эпизодов получения взяток. Слухи о том, что у правоохранителей к Худиеву есть вопросы, ходили еще в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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