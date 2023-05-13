Ярославский "Шинник" намерен подать жалобу в РФС на агента Сафонова за оскорбление главного тренера команды

Ярославский клуб "Шинник" собирается подать жалобу в РФС и в ФНЛ на Алексея Сафонова. Фото: Мэрия Ярославля

Ярославский клуб "Шинник" собирается подать жалобу в Российский футбольный союз и в Футбольную национальную лигу на агента РФС Алексея Сафонова. Поводом стало оскорбление, нанесенное исполняющему обязанности главного тренера ярославцев Дмитрию Воецкому.

В комментарии, опубликованном в официальном Telegram-канале Первой лиги, футбольный агент Алексей Сафонов назвал тренера ярославской команды "клоуном". Фамилия тренера при этом не была озвучена.

- Мы будем отстаивать интересы Клуба и Дмитрия Воецкого, - написал в своем посте генеральный директор ФК "Шинник" Сергей Кулаков.

В конце апреля главный тренер команды Вадим Евсеев покинул свой пост. Исполняющим обязанности был назначен Дмитрий Воецкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тренер ярославского "Шинника" пообещал выгнать разгильдяя, по вине которого команда проиграла "Алании"

По мнению Вадима Евсеева, ошибка полузащитника привела к поражению ярославцев (подробнее)