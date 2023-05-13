Ярославский "Шинник" намерен подать жалобу в РФС на агента Сафонова за оскорбление главного тренера команды

Ярославский клуб "Шинник" собирается подать жалобу в РФС и в ФНЛ на Алексея Сафонова.
Фото: Мэрия Ярославля
Ярославский клуб "Шинник" собирается подать жалобу в Российский футбольный союз и в Футбольную национальную лигу на агента РФС Алексея Сафонова. Поводом стало оскорбление, нанесенное исполняющему обязанности главного тренера ярославцев Дмитрию Воецкому.
В комментарии, опубликованном в официальном Telegram-канале Первой лиги, футбольный агент Алексей Сафонов назвал тренера ярославской команды "клоуном". Фамилия тренера при этом не была озвучена.
- Мы будем отстаивать интересы Клуба и Дмитрия Воецкого, - написал в своем посте генеральный директор ФК "Шинник" Сергей Кулаков.
В конце апреля главный тренер команды Вадим Евсеев покинул свой пост. Исполняющим обязанности был назначен Дмитрий Воецкий.
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