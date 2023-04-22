Тренер ярославского "Шинника" пообещал выгнать разгильдяя, по вине которого команда проиграла "Алании"

Тренер ярославского "Шинника" пообещал убрать из команды "разгильдяя, по вине которого проиграли". Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 22 апреля, на ярославском поле футболисты "Шинника" встречались с владикавказской командой "Алания". Матч закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. На 94-й минуте гол забил Батраз Гурциев, воспользовавшись ошибкой полузащитника Александра Галимова.

На послематчевой пресс-конференции тренер "Шинника" Вадим Евсеев был немногословен:

- Итог краткий. Из-за одного разгильдяя мы проиграли. Поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня не будет.

После неудачной игры ярославцы находятся на 12-м месте таблицы Первой лиги.

Многие болельщики решение Вадима Евсеева не одобрили, о чем сразу же сообщили в комментариях в группе футбольного клуба:

- Негоже все на одного валить. Футбол игра командная. Виноваты все и главный тоже!

- Нельзя тренеру на эмоциях такие делать заявления. Понятно все, но...

- На месте Галимова мог быть кто-то другой , нашли козла отпущения , прежде всего проиграла команда. А не один Галимов.

- Ну, ошибся пацан. Бывает, это футбол. Наоборот, поддержать игрока надо - на душе и так тяжело. А тут бац, уволен! Зачем так жестко?

- А то, что уже пять матчей игры нет, от слова совсем, ему не интересно... Это же позорище, все свалить на пацана молодого, полная импотенция в атаке, а центра поля нет вообще. Алло, Евсеев, очнись!

- Галимов, конечно, подвел, но тот же Славян трусцой все свое время пробежал.

- Как нашкодивший школьник нашел крайнего и все валит на него. Норм физрук.