В Ярославле главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев покидает свой пост

Контракт был прекращен по соглашению сторон. ФОТО: группа ФК "Шинник" ВКонтакте

В Ярославле главный тренер футбольного клуба «Шинник» Вадим Евсеев покидает свой пост. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, контракт прекращен по соглашению сторон.

Исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Воецкий. До конца сезона у «Шинника» осталось пять туров. В Ярославль 6 мая на матч приедет астраханская команда «Волгарь».

- Благодарю Вадима Валентиновича за работу. Под его началом наша команда вернулась в Футбольную национальную лигу, стала победителем первенства ФНЛ-2 в своей группе и сейчас держится в середине турнирной таблицы Первой лиги, - написал Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

В группе «Шинника» ВКонтакте команда поблагодарила Вадима Евсеева за большую проделанную работу и пожелала успехов в тренерской деятельности.