В Ярославле прекратили поиски пропавшего 13-летнего ребенка

Пропавшего мальчика нашли. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле прекратили поиски 13-летнего Виктора Е. О благополучном завершении поисковых мероприятий сообщили волонтеры "ЯрСпаса":

- Найден, жив! Спасибо за помощь и свидетельскую информацию.

Мальчик пропал 12 мая - ушел из учебного учреждения в Дзержинском районе города. Известно, что поиски ребенка, который имеет особенности развития, велись уже не в первый раз.

В Ярославле до сих пор ищут братьев-двойняшек Никиту и Даниила Кочешковых. 17-летние 7 мая парни сбежали из гоучреждения в Ленинском районе.