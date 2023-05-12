В Ярославле ищут 13-летнего подростка

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле ищут 13-летнего Виктора Ефимова. Сегодня, 12 мая, он вышел из школы в Дзержинском районе города и не пришел домой. Родные ничего не знают о его местонахождении.

Приметы пропавшего: на вид 10 лет, рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Виктор был одет в зеленую футболку с черными цифрами, черные спортивные штаны с желтыми лампасами и черные кроссовки.

Мальчик имеет особенности развития.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.