В Ярославле пропали братья-двойняшки

Братья пропали 7 мая. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле идут поиски двух 17-летних братьев: Никиты Кошечкова и Даниила Кошечкова. 7 мая они ушли из госучреждения в Ленинском районе города и не вернулись.

Приметы Даниила Кошечкова:

Приметы Даниила. ФОТО: ЯрСпас

- на вид 17-18 лет, рост 164 сантиметра, худощавый, серые глаза. Был одет в темную куртку, светлые джинсы и темные кроссовки.

Приметы Никиты Кошечкова:

Приметы Никиты. ФОТО: ЯрСпас

- на вид 17-18 лет, худощавый, голубые глаза. Был одет в темную куртку, светлые джинсы и темные кроссовки.

Если вы видели братьев после 7 мая, сообщите в полицию (02, 102, 112) или на горячую линию ЯрСпаса (89109640838).