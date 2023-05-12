Бывшего начальника рыбинской полиции осудили за получение взяток

В Рыбинске за получение взяток осужден Геннадий Гаврюшин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске за получение взяток осужден бывший заместитель директора «Северного водоканала» и экс-начальник местной полиции Геннадий Гаврюшин.

- По обвинению в совершении мошенничества подсудимый признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Во время заседания было установлено, что Геннадий Гаврюшин, являясь сотрудником «Северного водоканала», получил от директора одной из коммерческих компаний 100 тысяч рублей за оказание содействия в приемке выполненных данной компанией работ. Еще 20 тысяч рублей подсудимому заплатили за победу определенной организации в тендере на поставку оборудования.

Геннадий Гаврюшин осужден на 3,5 года колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в 1 миллион рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура намерена оспаривать приговор, вынесенный предпринимателю за дачу взятки при строительстве кинологического центра в Ярославле. Штраф в 2 миллиона рублей ведомство сочло слишком мягким наказанием.