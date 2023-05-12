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НовостиПроисшествия12 мая 2023 7:50

Прокуратура будет обжаловать приговор по взяткам при строительстве кинологического центра ярославского УМВД

Подсудимый за дачу взятки в особо крупном размере получил штраф в 2 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
Прокуратура намерена обжаловать приговор, вынесенный ярославскому предпринимателю Юрию Баранову.

Прокуратура намерена обжаловать приговор, вынесенный ярославскому предпринимателю Юрию Баранову.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура намерена обжаловать приговор, вынесенный 11 мая ярославскому предпринимателю Юрию Баранову. Экс-руководитель ООО «М-Инжиниринг» был признан виновным в даче взятки в особо крупном размере теперь уже бывшему высокопоставленному руководителю регионального УМВД Евгению Терехову. Юрию Баранову назначили наказание в виде штрафа в 2 миллиона рублей.

- Прокуратура не согласилась с приговором суда, считая наказание чрезмерно мягким, в связи с чем приговор будет обжалован в апелляционном порядке с доводами об усилении назначенного наказания, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В судебных прениях гособвинитель просил для Юрия Баранова 10 лет лишения свободы с колонии строгого режима и 105 миллионов штрафа.