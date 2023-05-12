В Ярославле предпринимателя осудили за дачу взятки при реконструкции здания полиции

Предприниматель Юрий Баранов признан виновным в даче взятки высокопоставленному полицейскому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприниматель Юрий Баранов признан виновным в даче взятки высокопоставленному полицейскому. 11 мая Кировский районный суд назначил бизнесмену в качестве наказания штраф в 2 миллиона рублей, сообщили в Ярославском областном суде.

В 2012 году УМВД России по Ярославской области заключило государственный контракт на выполнение работ по реконструкции здания под Центр кинологической службы и благоустройство территории регионального УМВД.

Судом установлено, что Юрий Баранов, являясь руководителем ООО «М-Инжиниринг» передал заместителю начальника управления организации тылового обеспечения полиции Евгению Терехову деньги и «иное имущество» - 1,3 миллиона рублей. Планировалось, что за общее покровительство и попустительство по службе, беспрепятственное согласование актов приемки выполненных работ, в том числе и без их выполнения, будет передано 1,5 миллиона.

Преступление было пресечено сотрудниками областного УФСБ. Баранов свою вину так и не признал. Он пояснил, что переданные деньги были не взяткой, а безвозмездной спонсорской помощью полиции.

Решение суда в законную силу еще не вступило. Прокуратура намерена его обжаловать.

Напомним, что бывший сотрудник УМВД Евгений Терехов был признан виновным в получении взяток.

- Ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания с колонии строгого режима, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области.