В Ярославле экс-полицейский осужден за взятки Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта УМВД России по Ярославской области Евгений Терехов сегодня, 28 сентября, был признан виновным в получении взятки.

Как было установлено во время судебного заседания, имели место пять эпизодов получения взятки. Обвиняемый получал деньги за покровительство подрядчиков, которые выполняли работы на объектах УМВД.

7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима – таким стал приговор Ярославского областного суда Евгению Терехову. Также подсудимый на 10 лет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций в органах государственной власти и местного самоуправления. 7 миллионов 608 тысяч рублей, которые были получены экс-полицейским во время преступной деятельности, конфискованы в пользу государства.